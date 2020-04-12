РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. За минувшие сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще три новых случая заражения коронавирусом, всего в округе 29 заболевших, следует из данных областного оперштаба.

«По состоянию на 12 апреля в Подмосковье за сутки было выявлено 278 случаев заболевания коронавирусом. Из них: 125 человек - от 18 до 45 лет; 88 человек - от 46 до 64 лет; 56 человек - от 65 до 93 лет и 9 детей. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 18 человек. Выздоровели и выписались 75 человек. В Подольске 29 случаев», - говорится в сообщении.

Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 349 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 153 человека из Москвы. Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.