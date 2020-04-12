РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. За минувшие сутки в Балашихе не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в округе зафиксировано 33 случая заражения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 278 новых случаев заражения Covid-19.

«По состоянию на 12 апреля, в Московской области зарегистрировали 1 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 75 человек выписали домой из стационаров, 18 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 33 случая заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По данным на 11 апреля, количество заболевших в Балашихе также составляло 33 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.