РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Более 700 рабочих возвели каркас здания и стены многофункционального медицинского центра на базе военного госпиталя в Подольске, работы планируют завершить к 30 апреля, сообщается в группе «Администрация городского окргуга Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Замминистра обороны России Тимур Иванов в воскресенье проинспектировал строительную площадку многофункционального медицинского центра, строящегося на базе военного госпиталя в Подольске. Он проверил ход выполнения работ, а также в режиме видеоконференцсвязи провел селекторное совещание с представителями военно-строительного комплекса Минобороны России с других площадок в регионах страны.

«На строительной площадке в Подольске задействовано более 700 рабочих и 40 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Выполнен каркас здания, возведены стены, смонтированы сэндвич-панели, ведутся внутренние работы, в том числе по благоустройству территории. Объект будет сдан уже к 30 апреля», - говорится в сообщении.

Строительство многофункциональных медицинских центров ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки мы ведем работы по возведению 16 специализированных медицинских центров, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведется от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок», – пояснил Иванов.

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