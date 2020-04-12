РИАМО - 12 апр. Службы в храмах Подмосковья и столицы будут проведены без прихожан на следующей неделе из-за распространения коронавируса, богослужения будут проводиться только при участии клира храма, сотрудников и волонтеров, чье присутствие необходимо, сообщается на сайте Московского патриархата.

Соответствующее письмо архиереям, управляющим викариатствами Москвы, наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей в Подмосковье и столице направил первый викарий патриарха, митрополит Воскресенский Дионисий.

«В последние недели Первопрестольный град и Московскую область посетило вредоносное поветрие, губящее здоровье и уносящее жизни людей. Врачи, предпринимающие многие усилия для победы над болезнью, подчеркивали и подчеркивают, что главным средством против ее распространения и как следствие гибели или тяжелых последствий для здоровья множества людей является социальная изоляция», — говорится в письме.

Управление Московской патриархии по столице получило предписание главного государственного санитарного врача по городу. В соответствии с ним с 13 по 19 апреля богослужения должны проводиться только при участии клира храма, сотрудников и волонтеров, чье присутствие необходимо.

Соответствующие объявления должны быть размещены на дверях храмов, входных калитках, воротах храмовой территории.

Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

В воскресенье православные отмечают Вербное воскресенье. 19 апреля будет отмечаться Пасха.

За последние сутки в России выявили 2 186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 15 770. В Московском регионе введен режим обязательной самоизоляции.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Москве женские консультации, дневные стационары и консультативно-диагностические отделения будут принимать только по особым случаям, будущие мамы будут соблюдать самоизоляцию, чтобы уберечь их от коронавируса.

- Пасхальные службы в храмах Московского региона проведут без прихожан. Верующих призвали смотреть трансляции богослужений онлайн и молиться дома.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.