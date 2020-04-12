РИАМО - 12 апр. Пожар в конном клубе подмосковного Зарайска произошел днем в воскресенье, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Вызов поступил в 13:28. В 14:22 была локализация пожара на площади 200 квадратных метров. В 14:33 - ликвидация открытого горения», - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что часть лошадей удалось спасти, а часть из них пострадала. Среди сотрудников пострадавших нет.

В настоящее время спасатели проводят проливку территории, где произошел пожар. Причины возникновения возгорания устанавливаются.