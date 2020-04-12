РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. В городском округе Люберцы за минувшие сутки выявили 14 новых зараженных коронавирусом, всего в округе 106 заболевших, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

За сутки 278 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье.

«В городском округе Люберцы за сутки выявили 14 новых зараженных коронавирусом. Всего в муниципалитете, по данным на 12 апреля, - 106 заболевших», - говорится в сообщении.

В Дзержинском за сутки выявили пять новых случаев заражения, всего в округе 14 случаев заражения. В Котельниках за сутки выявили двоих заразившихся, за весь период там зафиксировано девять случаев Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.