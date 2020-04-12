РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 апр. Двадцать два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 278 случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск – 88», – говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Красногорске 11 апреля составляло 66 человек.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 18 человек. Выздоровели и выписались из больниц 75 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30, специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.