РИАМО - 12 апр. В Подмосковье обновили карту распространения коронавируса по региону, больше всего случаев инфекции выявлено в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах и Одинцове, сообщает оперативный штаб Московской области.

За сутки в Московской области зафиксировали 278 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период выявлено 1 360 случаев инфицирования.

Так, в Люберцах выявили 106 случаев заражения коронавирусом, в Красногорске – 88, в Химках – 80, в Мытищах и Одинцове – по 76.

В Пушкине зафиксировано 55 случаев заражения, в Ленинском округе – 44, в Долгопрудном – 36, в Балашихе – 33, в Лобне – 32, Сергиевом Посаде – 31, Подольске – 29. По 27 случаев коронавируса – в Дмитрове и Королеве. В Раменском – 20 случаев заражения инфекцией, в Реутове – 19, в Истре – 17, в Дзержинском и Клину – по 14, в Солнечногорске и Домодедове – по 13, в Ивантеевке и Коломне – по 11, в Рузе и Щелкове – по 10.

В Жуковском, Котельниках выявили по девять случаев коронавируса, в Воскресенске, Луховицах, Электростали – по восемь, Наро-Фоминске – семь, Орехово-Зуеве, Протвине, Ступине, Чехове – по шесть, Волоколамске, Дубне, Павловском Посаде, Богородском округе – по четыре, в Егорьевске, Серебряных Прудах, Серпухове, Фрязине – по три, в Бронницах, Власихе, Краснознаменске, Лыткарине, Талдоме, Шатуре – по два, в Кашире, Красноармейске, Можайске, Лотошине, Рошале, Электрогорске – по одному.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам. С 15 апреля для передвижения на личном или общественном транспорте понадобится пропуск. При передвижении пешком (при условии соблюдения ограничений) пропуск не потребуется.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.