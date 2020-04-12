РИАМО – 12 апр. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что дни с 14 по 16 апреля станут решающими – будет ли в России расти число зараженных коронавирусом, или пик уже пройден, сообщает в воскресенье ТАСС.

За последние сутки в России выявили 2 186 новых случаев инфицирования. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 15 770.

«Мы бы хотели сначала выйти на плато (по количеству инфицированных – ред.), потому что пока мы растем. И эти дни, 14-16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать», — сказала Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что к этому времени закончатся первые две недели самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса период до 1 мая в России объявлен нерабочим.

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12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.