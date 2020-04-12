РИАМО - 12 апр. На 51-м километре МКАД произошло ДТП, в результате которого опрокинулся мусоровоз, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Опрокидывание мусоровоза. 51-й километр, внутренняя сторона МКАД», - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время движение на участке трассы затруднено и пока не восстановлено.

Из-за ДТП перекрыт съезд с МКАД на Рублевское шоссе.