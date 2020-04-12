РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Житель микрорайона Львовский Подольска пожаловался на плохую уборку мусора из урн на улице Горького, нарушения устранили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил уборки мест массового посещения и отдыха. Он отметил, что в микрорайоне Львовский не убирается мусор из урн на протяжении всей улицы Горького.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего содержания урн на улице Горького, сообщаем, что по данному факту был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.