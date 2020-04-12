РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Рабочие «Мосавтодора» перенесли дорожный знак на улице Кирова в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой перенести дорожный знак на улице Кирова. Он отметил, что знак ограничения скорости установлен за столбом освещения. Из-за этого его не видно.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ Московской области «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу переноса некорректно расположенного дорожного знака на автомобильной дороге по улице Кирова и сообщает, что работы по переносу дорожного знака выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.