РИАМО - 12 апр. В Подмосковье и столице в воскресенье большинство жителей ответственно соблюдают режим самоизоляции, общий индекс самоизоляции повысился, по сравнению с 11 апреля, по данным «Яндекса».

Исходя из информации на 12:00, в Москве на 0,2 балла лучше соблюдают карантин, чем 11 апреля. В городе индекс самоизоляции составил 3,7 балла. В Зеленограде все еще лучше – индекс равен 3,9 балла. На улицах города Московский есть люди, индекс составил – 3,5 балла.

В Подмосковье индекс самоизоляции в четыре балла у Лобни, Королева, микрорайона Балашихи Железнодорожный, Электростали и Подольска. Почти не отстают от них Долгопрудный и Щелково с индексом 3,9, значение показателя самоизоляции 3,8 зафиксировано в Раменском, Балашихе и Красногорске, индекс 3,7 выявили в Одинцово.

Индекс самоизоляции в Жуковском, Люберцах, Дзержинском составляет 3,6 балла; индекс 3,5 зарегистрировали в Химках и Мытищах, а 3,4 балла – в Ногинске; в Видном - 3,2, в Реутове – 3,1 балла, а в Котельниках – 3 балла.

«Яндекс» ведет исследование самоизоляции с помощью трех показателей: когда на улице практически нет людей – зеленый маркер - от четырех до пяти баллов; оранжевым цветом обозначаются значения от 2,5 до 3,9 балла, когда на улице людей больше, чем предполагает режим карантина; от 0 до 2,4 балла – красный маркер – сообщает о несоблюдении режима изоляции.

Индекс самоизоляции является интегрированным показателем, который рассчитывается с помощью данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса».

В Москве и Подмосковье до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции, с 15 марта для поездок на транспорте понадобится специальный пропуск, его можно будет оформить с 13 марта.

Выходить из дома пешком можно без разрешений, но по веской причине: из-за угрозы жизни и здоровью, в магазин, в аптеку, для выноса мусора и выгула домашних животных.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.