РИАМО - 12 апр. За сутки в Московской области зафиксировали 278 новых случаев заражения коронавирусом, среди новых заболевших – девять детей, 125 человек - в возрасте 18-45 лет, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди новых заболевших также 88 человек в возрасте 46-64 года, 56 человек – 65-93 года.

За весь период в Подмосковье выявили 1 360 случаев заражения. Умерли 18 человек с коронавирусом. Выписали после инфекции 75 пациентов.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам. С 15 апреля для передвижения на личном или общественном транспорте понадобится пропуск. Его можно будет оформить уже с 13 апреля.

При передвижении пешком (при условии соблюдения ограничений) пропуск не потребуется.

По всей России число случаев заражения достигло 15 770.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.