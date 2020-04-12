РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 апр. Кладбище в подмосковных Котельниках закрыли для посещения, оно будет работать только для погребения, по всем интересующим вопросам жители округа могут обратиться в отдел погребения и похоронного дела, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«Уважаемые жители! В соответствии с постановлением №175-ПГ губернатора Московской области «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» временно приостанавливается посещение городского кладбища, за исключением проведения захоронений и участия в похоронной процессии. Приносим свои извинения и надеемся на понимание», - говорится в сообщении.

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По всем интересующим вопросам жители округа могут обратиться в отдел погребения и похоронного дела по телефонам: 8(498)742-20-54, 8(925)333-08-58.

Посещение ряда подмосковных кладбищ временно запрещено из-за ситуации с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

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