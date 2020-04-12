РИАМО - 12 апр. Полицейские и сотрудники объединения административно-технических инспекций столицы, департамента торговли и услуг города, префектур составили 1 358 протоколов о нарушении социальной дистанции за 11 апреля, сообщает московский оперативный штаб.

В общественных местах во время действия режима самоизоляции необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

«Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)», — говорится в сообщении.

За несоблюдение социальной дистанции предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, к ответственности привлекли 18 предприятий торговли, где были нарушены правила соцдистанции. Штрафы получили 30 человек, которые лечатся от коронавируса на дому и нарушили карантин.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. На время действия режима повышенной готовности закрыты непродуктовые магазины, парки, кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы и учреждения культуры и искусства.

В Москве за весь период зафиксировали более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.