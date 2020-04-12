РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. Сотрудники пожарной охраны в воскресенье потушили горящий автомобиль на улице Проектной в подмосковной Балашихе, в тушении пожара задействовали четырех человек и одну единицу техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 12 апреля в 04:25 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Проектная, дом №7», – говорится в сообщении.

В 05:13 пожар был ликвидирован.

В тушении пожара задействовали четырех человек и одну единицу техники.