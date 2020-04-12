РИАМО - 12 апр. В Москве в отношении 18 объектов розничной торговли составили административные протоколы за нарушения правил социальной дистанции и отсутствия разметки, сообщает ТАСС.

«По результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы - руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он добавил, что в период карантина продуктовые магазины в первую очередь должны создавать условия для соблюдения эпидемиологических норм. Разметка должна быть во всех торговых точках.

Проверки магазинов будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры: штрафы и приостановление деятельности.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, поэтому всем жителям нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, предписанную Роспотребнадзором. В рамках этого режима закрыты непродуктовые магазины, парки, кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы и учреждения культуры и искусства.

В Москве выявлено 10 158 случаев коронавируса, в России – 15 770 случаев.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.