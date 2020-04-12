РИАМО - 12 апр. В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.

Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов. В то же время 10 апреля 4,4 миллиона человек соблюдали режим самоизоляции.

«Введение цифровых пропусков и дополнительных ограничений на работу предприятий направлено на снижение числа людей, покидающих дом на продолжительное время», — говорится в сообщении.

Если человек нарушает самоизоляцию, по возвращении домой он представляет угрозу заражения для тех людей, с которыми проживает. В средней столичной семье два-три человека, получается, что те 3,5 миллиона жителей, которые покинули свои дома, могли стать угрозой для заражения 6-9 миллионов человек – родных, друзей, соседей.

Со следующей недели в столице введут пропуска для поездок на транспорте в рамках борьбы с распространением коронавируса. Их можно будет начать оформлять с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.