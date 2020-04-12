РИАМО - 12 апр. В столице на следующей неделе резко испортится погода: ожидается мокрый снег, температура воздуха резко понизится – минимальная температура будет около 0 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В воскресенье в Москве еще относительно солнечно и комфортно: плюс 5-10 градусов. 13 апреля также ожидается сухая погода с температурой ночью - плюс 1-3 градуса, а днем - до плюс 13-15 градусов.

«А вот дальше – циклоническая бездна! Во вторник станет прорываться холодный атмосферный фронт, зарядят интенсивные ливни, поздним вечером, когда ветер развернется на северо-западные румбы, местами начнет срываться мокрый снег, в течение суток – плюс 5-10 градусов, к исходу дня - резкое понижение температуры», — говорится в материале.

Самыми ненастными и холодными станут 15 и 16 апреля, ожидаются дождь и мокрый снег. Выпадет порядка 30% месячной нормы осадков – 10-15 миллиметров. Минимальная температура составит около 0 градусов, днем будет плюс 2-7 градусов.

В конце недели температура также будет на 3-4 градуса ниже нормы, ожидаются осадки. Ночью будет минус 1 – плюс 4 градуса, днем — плюс 4-9 градусов.

Только в последней декаде апреля температура вернется к норме.