РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Подольская компания «Съемка с воздуха» приняла участие в демонстрации применения беспилотных летательных аппаратов в режиме чрезвычайной ситуации для МЧС и МВД, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подольская компания «Съемка с воздуха» совместно с НТИ «Аэронет», АО «Концерн БАНС» и другими предприятиями 11 апреля провели демонстрацию применения беспилотных летательных аппаратов для оповещения населения, предупреждения и борьбы с ЧС.

«Демонстрация прошла на территории аэропорта Орловка в Тверской области, а также над территорией Погорельского сельского поселения. В ходе демонстрации были продемонстрированы протоколы применения беспилотных летательных аппаратов для доставки контейнеров с пробами и лекарствами от больницы до лаборатории, протокол дезинфекции после совершения полетов, протокол оповещения населения с применением мегафона, а также компания «Съемка с воздуха» продемонстрировала посадку и взлет БЛА SeaDrone MG с поверхности воды», - говорится в сообщении.

Представители силовых структур, таких как МВД, МЧС и ФСБ, высоко оценили профессионализм разработчиков и участников.