РИАМО - 12 апр. Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК» имени Ю.А. Гагарина Антон Шкаплеров обратился к жителям Реутова, он призвал их дисциплинировать себя во время самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Реутова.

«Накануне профессионального праздника российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК» имени Ю.А. Гагарина Антон Шкаплеров обратился к жителям наукограда. Космонавт призвал реутовчан проверить себя в условиях самоизоляции и рассказал, как адаптироваться к новому образу жизни в домашних условиях», - говорится в сообщении.

Видеообращение Антона Шкаплерова к жителям Реутова опубликовано на официальной странице администрации города в социальной сети Instagram.

«В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией люди вынуждены все свободное время проводить дома. По своему опыту понимаю, насколько тяжела самоизоляция. Сегодня важно дисциплинировать себя, подниматься с дивана и выполнять элементарные физические упражнения. Необходимо помнить, что любая изоляция однажды заканчивается. Реутовчане, желаю вам здоровья, берегите себя и старайтесь придерживаться режима», - отметил Шкаплеров.

Российский космонавт трижды отправлялся в длительные полеты на Международную космическую станцию, жил и работал, не имея возможности видеться с семьей, погулять по весенним скверам и паркам, даже элементарно подышать свежим воздухом.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только по веским причинам.

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