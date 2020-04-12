РИАМО - 12 апр. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра на 13 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра в регионе объявлено с 09:00 до 21:00 13 апреля.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областей.

В Московском регионе 13 апреля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит 0 – плюс 2 градуса, днем - плюс 14-16 градусов. Порывы ветра местами достигнут 17 метров в секунду.