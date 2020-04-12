РИАМО – 12 апр. Сервисы «Ситимобил» и «Везет» начали предупреждать таксистов о необходимости получить цифровой пропуск в Москве для работы, сообщает ТАСС.

«Ситимобил» поддерживает любые меры по сдерживанию распространения вируса и тщательно выполняет все предписания государственных органов. <…> Водители такси также должны будут получать пропуска как работающие граждане — мы уже отправили им рассылку, что они обязаны регистрироваться в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Кроме того, таксисты должны будут проверять наличие пропусков у пассажиров.

Водители, работающие с агрегатором «Везет», смогут получить цифровой пропуск и продолжить работу. Таксистов начали информировать о сроках и способах получения пропуска.

В Москве со следующей недели вводятся пропуски, которые нужно будет оформлять для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуски можно будет начать оформлять с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными. Оформить их можно на сайте mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

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12 АПРЕЛЯ

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