РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Жители подмосковного Подольска во время самоизоляции смогут увидеть трансляции служб в Троицком соборе округа в режиме онлайн, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Троицком соборе Подольска ведется онлайн-трансляция служб. Трансляция богослужений доступна для всех по ссылке - http://podolsk-sobor.ru/content/translyaciya-bogosluz», - говорится в сообщении.

В воскресенье отмечается один из христианских праздников, который символизирует вход Господень в Иерусалим, - Вербное воскресенье. Согласно Библии, жители Иерусалима приветствовали Христа, держа в руках пальмовые ветви, а также ветки олив. Они устилали ими путь, по которому шел спаситель. Поэтому до сих пор христиане, живущие в жарких странах, отмечают данный праздник, украшая свои жилища пальмовыми и оливковыми ветками. В России используют для этой цели вербовые ветки.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам. С 15 апреля для передвижения на личном или общественном транспорте понадобится пропуск. Его можно будет оформить уже с 13 апреля.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.