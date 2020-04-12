РИАМО - 12 апр. Историка моды и ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева госпитализировали в больницу в Коммунарке, у него обнаружили двустороннее воспаление легких.

«История моей болезни такова - 5 апреля я стал кашлять, и постепенно поднималась невысокая температура - 37,5 - 38 градусов. Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло», — написал Васильев в своем Instagram-аккаунте.

Узнав о сухом кашле у Васильева, телеведущая Арина Шарапова позвонила врачу и телеведущей Елене Малышевой, которая вызвала скорую. Несмотря на то, что историк моды был против госпитализации, его увезли в больницу в Коммунарке.

Ведущий отметил, что больница очень большая, светлая и чистая. Он признался, что пытался маскироваться, но его все равно узнали. У Васильева взяли анализы и просканировали легкие, после чего диагностировали двустороннее воспаление легких.

Историк моды отметил, что персонал больницы из-за защитных костюмов похож на космонавтов.

Сейчас состояние Васильева в норме, температура 36,6, через 5-7 дней его обещают выписать. Врачи отметили хорошее здоровье ведущего.

С таким же диагнозом - двусторонняя пневмония - ранее госпитализировали соведущую Васильева Надежду Бабкину. Тест на коронавирус у певицы отрицательный.

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12 АПРЕЛЯ

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