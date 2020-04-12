РИАМО - 12 апр. За сутки в столице четыре человека, которые лечились на дому от коронавируса, нарушили карантин, всего в городе уже оштрафовали 30 нарушителей карантина, сообщает московский оперативный штаб.

«Всем нарушителям выписаны штрафы. Их доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении.

Жители с легкой формой коронавируса могут лечиться дома. Они подписывают согласие на строгий домашний карантин и принимают ответственность за нарушения.

Всего в столице зарегистрировано 10 158 случаев коронавируса. За сутки в городе выявили 1 306 новых случаев инфекции.

Со следующей недели в столице введут пропуска для поездок на транспорте в рамках борьбы с распространением коронавируса. Их можно будет начать оформлять с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными. Оформить их можно на сайте mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее власти Москвы объяснили, почему ужесточается режим самоизоляции. Пропуска будут введены из-за того, что жители стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции, введенному из-за распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины.

- В 18 столичных магазинах выявили нарушения требований социальной дистанции. Проверки будут проходить регулярно, и к тем, кто нарушает правила не в первый раз, будут применяться более жесткие меры.

- 3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля. Такие данные были собраны по результатам геоаналитики сотовых операторов.

- Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза.



- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.