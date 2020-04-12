РИАМО - 12 апр. На территории завода «Серп и молот» в столице загорелся мусор, пожарные потушили возгорание, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Возгорание произошло 11 апреля по адресу: Золоторожский вал, дом 11. Загорелся мусор в здании на площади 30 квадратных метров.

«От пожарно-спасательного центра Москвы на ликвидации происшествия работал пожарно-спасательный отряд №201. Пожарные ПСЦ и столичного главка оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет.