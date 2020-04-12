РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров призвал жителей округа соблюдать режим самоизоляции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, беречь себя и своих близких.

«Уважаемые жители Балашихи! В первую нерабочую неделю, объявленную президентом РФ, в нашем округе на 90% снизился пассажиропоток. Мы закрыли все социальные объекты, торговые центры, кинотеатры, парки, спортивные и детские площадки. Нерабочие дни продлены до конца месяца для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции», - написал Юров в Instagram.

Он добавил, что, в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, идет подготовка, чтобы обеспечить жителей в случае надобности необходимой медицинской помощью.

«Прошу вас на этот период продолжать оставаться дома и воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких!» - заключил Юров.

Для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости, для поездок на транспорте с 15 апреля понадобится пропуск.