РИАМО - 12 апр. За сутки в столичную больницу имени Филатова, где лечатся заразившиеся коронавирусом, поступили 156 пациентов, выписали за сутки 111 человек, сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

Всего на лечении в больнице находятся 1534 человека.

«Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 1469. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 592», — написал Вечорко в Facebook.

Он уточнил, что коронавирус также подтвержден у 35 беременных и родивших.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 135 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 64 человека.

Всего в столице зарегистрировано 10 158 случаев коронавируса. За сутки в городе выявили 1 306 новых случаев инфекции.

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12 АПРЕЛЯ

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