РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 апр. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова призвала жителей округа соблюдать режим самоизоляции и не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих.

«Уважаемые жители города, оставайтесь дома. Индекс самоизоляции в городе составил 2,7. Это говорит о том, что на улицах много людей», - написала Иванова в Instagram.

Она добавила, что ходить в лес, играть на детских площадках можно будет позже, но при условии, что жители будут беречь себя и своих близких.

«Подумайте, стоит ли рисковать? Ведь здоровье - это главное, что необходимо любому из нас! Берегите себя», - заключила Иванова.

Для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости, для поездок на транспорте с 15 апреля понадобится пропуск.

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