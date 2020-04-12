РИАМО - 12 апр. По сравнению с прошлой неделей число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — говорится в материале.

В столице больных коронавирусом принимают и городские, и федеральные, и частные клиники, при необходимости их число будет расти.

В ближайшие две недели в Москве планируют подготовить 10 тысяч коек для зараженных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в столице зарегистрировано 10 158 случаев коронавируса. В России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом.

Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому власти Московского региона вводят ограничения по передвижению населения. Действует всеобщий режим самоизоляции, с 13 апреля начнется оформление пропусков для поездок на транспорте, с 15 апреля их начнут проверять.

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12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.