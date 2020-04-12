РИАМО - 12 апр. Более 45% выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве составили люди от 18 до 45 лет, а 36% - зараженные от 46 до 65 лет, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Почти 85% новых заболевших младше 65 лет», — говорится в сообщении.

Люди от 66 до 80 лет составляют 10,5% выявленных за сутки заразившихся, 5% новых заразившихся – граждане старше 80 лет. 3,5% новых зараженных составили дети.

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За весь период в столице зарегистрировано 10 158 случаев коронавируса.

В России насчитывается 15 770 случаев заражения коронавирусом.

Власти Москвы и Подмосковья предпринимают меры по сдерживанию распространения коронавируса. Для всех жителей региона действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только при необходимости. С 13 апреля можно будет начать оформление пропусков для поездок на транспорте, с 15 апреля они будут обязательными.

Гражданам, которые находятся в группе риска, выходить из дома настоятельно не рекомендуется.

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12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.