РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Жителей подмосковного Подольска попросили оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Не праздники и не каникулы! Нельзя выходить на улицу ради развлечений! В России растет число зараженных новым коронавирусом. Распространение инфекции необходимо остановить, поэтому дни с 30 марта по 1 мая объявлены нерабочими. Пожалуйста, оставайтесь дома», - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции необходим для того, чтобы жители оставались дома и для профилактики распространения заболевания. В это время не рекомендуется посещать общественные места, гулять на детских площадках, уезжать в дома отдыха. Узнать подробности можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30.

С новой недели в Подмосковье вводятся пропуска для поездок на общественном и личном транспорте. пропуска начнут проверять с 15 апреля.

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