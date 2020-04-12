РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 апр. В подмосковных Котельниках порядка 50 человек, в том числе волонтеров, патрулируют округ для выявления нарушителей самоизоляции и карантина, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Накануне он лично принял участие в патрулировании города.

«У нас (в Котельниках - ред.) в этой работе задействовано порядка 50 человек, среди них и волонтеры. Сформировано восемь патрулей, в том числе конных - благодаря нашей спортшколе «Белка», - написал Булгаков в Instagram.

По словам Булгакова, в микрорайоне Южный ситуация самая плохая, так что особенное внимание патрули будут уделять этой территории.

«Еще более 100 волонтеров обеспечивают возможность получать все необходимое не выходя из дома - для тех, кто находится в зоне риска»,- отметил Булгаков.

Также глава проверил торговые павильоны. Не во всех соблюдаются необходимые меры по профилактике распространения коронавируса, в отличие от сетевых продуктовых и гипермаркетов.

«Мы, конечно, будем принимать все меры, но и вас прошу - выбирайте те магазины, которые ответственно подходят к работе в такое непростое время. Сейчас это действительно важно», - заключил Булгаков.

В Подмосковье действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только по веской причине.

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