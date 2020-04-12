РИАМО - 12 апр. За сутки из больницы в Коммунарке выписали еще пять человек, вылечившихся от коронавируса, скончались 49 пациентов, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
«Состоит на лечении 503 (пациента - ред.)», — написал Проценко на своей станице в Facebook.
Пациентов с подтвержденным коронавирусом в больнице 286, 487 человек лечатся от пневмонии. В реанимации лежат 52 человека, к аппаратам ИВЛ подключено 24 пациента.
За весь период в Москве выявлено 10 158 случаев заражения коронавирусом, в России зафиксировано 15 770 случаев.
В Москве до 1 мая для всех жителей действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, с 13 апреля для поездки на транспорте можно будет оформить пропуск, с 15 апреля пропуска станут обязательными.
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Текстовая трансляция
12 АПРЕЛЯ
- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией
- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.
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