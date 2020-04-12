РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Рабочие отремонтировали искусственную неровность на Высотной улице в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать искусственную дорожную неровность на Высотной улице.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта искусственной неровности на автомобильной дороге по улице Высотная и сообщает, что данная дорога находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту искусственной неровности выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог № 4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.