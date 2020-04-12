РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. Сотрудники пожарной охраны в воскресенье потушили возгорание в квартире жилого дома на улице Береговой в микрорайоне Керамик Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двенадцатого апреля в 05:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Керамик, улица Береговая, дом №6. В 06:50 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

К ликвидации пожара привлекли одиннадцать человек и три единицы техники.