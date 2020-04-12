РИАМО - 12 апр. В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе выявили 278 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период заразились 1 360 человек.

С начала распространения заболевания выздоровели после коронавируса в Подмосковье 75 человек.

По всей стране за последние сутки выявили 2 186 случаев заражения коронавирусом. Умерли 24 человека, выздоровели – 246 человек.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам. С 15 апреля для передвижения на личном или общественном транспорте понадобится пропуск. Его можно будет оформить уже с 13 апреля.

При передвижении пешком (при условии соблюдения ограничений) пропуск не потребуется.

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Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.

Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.