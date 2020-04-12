РИАМО - 12 апр. За сутки в Московской области зафиксировали 278 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения достигло 1 360, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России выявили 2 186 новых случаев заражения. За сутки в стране выздоровели 246 человек.

В России на данный момент зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах страны.

Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года в городе Ухань в Китае. Коронавирус нового типа распространился по всему миру, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции. На данный момент в мире насчитывается около 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости, для поездок на транспорте с 15 апреля понадобится пропуск.

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12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.