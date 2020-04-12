РИАМО - 12 апр. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом общее число заразившихся достигло 10 158, сообщает московский оперативный штаб.

С начала распространения инфекции в столице вылечили 687 пациентов с коронавирусом. Скончались 72 человека с инфекцией.

По всей стране за сутки выявили 2 186 новых случаев заражения в 52 регионах. Скончались 24 человека, выздоровели 246 пациентов.

За весь период в России зафиксировали 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии по всей России выздоровел 1 291 человек. Скончались 130 пациентов.

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12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.