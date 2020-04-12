РИАМО - 12 апр. Над местом обрушения в пятиэтажке в Орехово-Зуеве после взрыва газа рабочие демонтируют кровлю, а также устанавливают временные конструкции, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«За 11 апреля проведены работы: демонтаж кровли над местом обрушения; устройство временных конструкций кровли между первым и третьим подъездами», — отмечается в материале.

В воскресенье текущие работы будут продолжены. Оцепление места происшествия осуществляется сотрудниками полиции.

В одной из квартир дома №31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве 4 апреля взорвалась газовая колонка. При обрушении стен в двух подъездах пятиэтажного дома погибли три человека. Еще пятеро были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, жители разрушенных квартир смогут вернуться домой после капитального ремонта уже этой осенью. В доме отремонтируют 80 квартир, там сделают качественный ремонт и новое газовое оборудование.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>