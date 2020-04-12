РИАМО - 12 апр. В столице после коронавируса выздоровели еще 188 человек, общее число выздоровевших после инфекции достигло 687, сообщает московский оперативный штаб.

«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве за весь период выявлено 8 852 случая коронавируса.

Сейчас ежедневно в Москве делают около 18 тысяч исследований на коронавирус в сутки. Исследования проводят 13 лабораторий.

С 13 апреля в столице начнется оформление цифровых пропусков, которые понадобятся для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуска начнут проверять с 15 апреля.

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12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.