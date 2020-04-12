РИАМО - 12 апр. С введением в Подмосковье пропускного режима сотрудники полиции начнут спрашивать цель выхода из дома, работникам действующих предприятий понадобится подтверждение разрешения выходить на работу, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Гипермаркеты и супермаркеты будут открыты, но мы готовимся к поэтапному введению пропускного режима. И ГИБДД, и полицейских, и Росгвардии будет больше на улице. Они будут проверять целевое назначение твоего выхода из дома», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести Москва: Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, работникам поликлиник, продуктовых магазинов и разрешенных к открытию предприятий потребуется документальное подтверждение продолжения трудовой деятельности. При этом рестораны, кафе, а также объекты сферы услуг будут закрыты.

«Что касается передвижения возле дома, если ты гуляешь с собакой или пошел в продуктовый магазин, тебе пропуск не нужен», - отметил губернатор.

Воробьев добавил, что такие вынужденные меры необходимы для сохранения полноценной работы системы здравоохранения региона.

«Мы должны поберечь каждый себя, близких, наших врачей, которые пашут с утра до ночи, которые испытывают колоссальную нагрузку», - подчеркнул губернатор.

Заявки на оформление электронных пропусков можно будет подать с 13 апреля. Сами пропуска начнут действовать с 15 апреля.

В Подмосковье действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только по веской причине.

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