РИАМО - 12 апр. Для выявления зараженных коронавирусом в Подмосковье готовы проводить порядка 7 тысяч тестирований в сутки, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирования примерно на 7 тысяч тестов в сутки», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести Москва: Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор также добавил, что еще три недели назад количество проводимых тестов в регионе было в разы меньше, что при нынешней ситуации явно недостаточно для борьбы с распространением коронавируса.

В Подмосковье зарегистрировано 1 082 заразившихся коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

В Московском регионе вводятся ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса. Веден режим повышенной готовности: отменены все массовые мероприятия; сотрудники по возможности работают из дома; учебные заведения перешли на дистанционное обучение; кафе, рестораны, парки, спортзалы, непродуктовые магазины закрыты.

Для всех жителей Москвы и Подмосковья действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веской причине. С 13 апреля для поездок на транспорте нужно будет получать разрешение, с 15 апреля пропуски станут обязательными.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.