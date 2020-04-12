РИАМО – 12 апр. Для охраны правопорядка и профилактической работы с жителями в Подмосковье дополнительно привлекаются сотрудники ГУ Росгвардии по региону, правоохранители во время рейдов будут узнавать у граждан причину нарушения режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Такие меры вводятся из-за ужесточения ограничительных мер в Подмосковье.

«Количество патрулей в городских округах Подмосковья будет определяться с учетом индекса самоизоляции. Бойцы ОМОН совместно с инспекторами ГИБДД будут обеспечивать соблюдение режимных мер на постах ГИБДД трасс федерального значения», — сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Во время профилактических рейдов сотрудники правоохранительных органов будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы.

Каратаев подчеркнул, что есть правила, которые необходимо соблюдать во время пандемии. Поэтому необходимо оставаться дома и серьезно относиться к требованиям.

В Московском регионе до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости.

В Подмосковье вводятся электронные пропуска. Оформить их можно будет с 13 апреля, а обязательное их наличие при передвижении на любом виде транспорта, в том числе и общественном, будут требовать с 15 апреля.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 18 человек с инфекцией

- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.