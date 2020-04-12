РИАМО - 12 апр. До конца месяца в Подмосковье появится еще 7,5 тысяч больничных коек для пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача до конца апреля создать порядка 7,5 тысяч коек», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести Москва: Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор также добавил, что рост числа инфицированных сопровождается все большими средними и тяжелыми случаями болезни. Кроме того, увеличилось количество заболевших пневмонией.

«А для этого как раз нужны кислород, ИВЛ, лекарства, костюмы для защиты. Все это будет очень востребовано, поэтому работы продолжаем», - подчеркнул Воробьев.

По последним данным, в Подмосковье 1 082 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье вводятся ограничительные меры.

Уже действует режим повышенной готовности, в рамках всеобщего режима самоизоляции с 13 апреля вводятся пропуска для поездок, ходить пешком можно без пропуска. Выходить из дома можно только из-за угрозы жизни и здоровью, на работу, в ближайший продуктовый, в аптеку, для выноса мусора и выгула собак.

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12 АПРЕЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 2186 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1306 заболевших, в Подмосковье - 278.