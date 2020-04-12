РИАМО – 12 апр. На строительство Главного храма Вооруженных сил РФ, который возводят в парке «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья, собрали свыше 3,043 миллиарда рублей пожертвований, сообщается на сайте храма.

Высота храма вместе с крестом составит 95 метров, диаметр барабана главного купола – 19,45 метра, что будет символично, так как храм посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 1945 год – год окончания войны.

Высота звонницы составит 75 метров (в честь 75-летия с окончания Великой Отечественной войны), а высота малого купола – 14,18 метра (1418 дней и ночей длились боевые действия в ВОВ).

Храм спроектирован в монументальном русском стиле, который включает современные архитектурные подходы и уникальные нововведения. Фасады будут выполнены из металла, своды храма остеклят.

Каждый из приделов храма будет посвящен святому - покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных сил РФ. В храме будут: придел святого Илии Пророка, придел святой Варвары Великомученицы, придел святого апостола Андрея Первозванного, придел святого Александра Невского.

На территории храма также появится галерея «Дорога памяти» длиною в 1418 шагов. В ней разместят десятки миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

Храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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