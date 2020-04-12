РИАМО - 12 апр. 11 апреля поступила информация о минировании шести самолетов аэропорта Шереметьево, летающих внутренними рейсами, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Усилены меры безопасности и контроль за прибывающими и вылетающими воздушными судами», - отмечается в материале.

По данным спасателей, все самолеты успешно приземлились к 18:00. В ходе проверок бортов угроза возникновения взрыва определена не была. Правоохранительные органы приступили к установлению личности неизвестного, сообщившего о ложной опасности.

Ранее уже поступали сообщения о минировании самолетов в Шереметьеве и Домодедове, но после обследований взрывчатых веществ обнаружено не было.