РИАМО - 12 апр. В воскресенье погоду в Московском регионе будет определять антициклон, ожидаются незначительные осадки и до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем Москва и Московская область останутся под влиянием антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается.

«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 5 - плюс 7, по области плюс 3 - плюс 8 градусов», - отмечается в материале.

По своим параметрам погода остается в пределах климатической нормы. Давление будет повышенным и достигнет значения порядка 752 миллиметров ртутного столба.

Синоптики также отмечают, что скорость ветра будет незначительной и составит порядка 5-10 метров в секунду. При этом, относительная влажность воздуха будет около 40%.

Чтобы справиться с усталостью на фоне перемены погодных условий с приходом весны, жителям Московского региона советуют чаще выполнять физические упражнения и принимать контрастный душ.